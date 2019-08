Facebook

Feuerwehreinsatz in der Hans-Klöpfer-Gasse in Gleisdorf © FF Gleisdorf

In einer Wohnung in der Hans-Klöpfer-Gasse in Gleisdorf wollte sich Freitagnacht vor 22 Uhr ein Mann auf dem Herd und im Rohr etwas zu essen zubereiten. Anschließend ließ er das Kochgut stehen und legte sich schlafen. Das Kochgut begann in weiterer Folge zu brennen und rauchte stark. Ein Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und rief die Einsatzkräfte.