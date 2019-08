In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern und der Mann stürzte herunter. Er wurde an der linken Schulter verletzt.

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins LKH gebracht. © Jonas Pregartner

Am Freitagnachmittag war ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Weiz in Stockheim (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith) mit seinem Quad unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug gegen 15.45 Uhr aus unbekannter Ursache ins Schleudern und der Mann stürzte vom Quad.