Kleine Zeitung +

Weiz Geschwächter Storch wurde gerettet

In Weiz wurde ein geschwächter Jungstorch aufgefunden. Die Tierrettung brachte ihn zur Storchenstation in Tillmitsch. Dort konnte der Grund für seine Schluckstörung, ein Fremdkörper in der Speiseröhre, entfernt werden.