Die Familie bittet dringend um Hinweise zum Verbleib der 16-Jährigen © Facebook/FF Ludersdorf

Von ihrer Familie und ihren Freunden dringend gesucht wird derzeit eine junge Frau aus der Oststeiermark: Die 16-Jährige wurde laut Angaben der Familie im LKH Graz operiert und verschwand von dort Donnerstag gegen 17 Uhr.

Personenbeschreibung: Sie ist sehr zierlich, hat lange, dunkelbraune Haare und trägt eine blau/weiß gestreifte Hose.

15-Jährige wurde in Kärnten vermisst

Auch in Kärnten wurde ein junges Mädchen seit Donnerstag vermisst: Verwandte und Freunde suchten auch über soziale Netzwerke nach der 15-jährigen Selina aus Villach. Die Polizei bestätigte, dass eine entsprechende Vermisstenanzeige eingegangen ist. Gesehen wurde die 15-Jährige zuletzt am Villacher Kirchtag. Am Samstag gab es schließlich Entwarnung: Das Mädchen wurde bei einem Freund in Faak gefunden.