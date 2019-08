Mit tollen Gästen feierten die Mortantscher Plattler ihren 20. Geburtstag und begeisterten die zahlreichen Besucher in der randvollen Mehrzweckhalle in ihrer Heimatgemeinde.

© Peter Sembachert