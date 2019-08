Mit tollen Gästen feierten die Mortantscher Plattler ihren 20. Geburtstag und begeisterten die zahlreichen Besucher in der randvollen Mehrzweckhalle in ihrer Heimatgemeinde.

Die Mortantscher Plattler feierten ihr 20-jähriges Bestehen © Peter Sembacher

Zu einem Fest der Volksmusik mit modernem Touch, so gestalteten die Mortantscher Plattler ihren 20. Geburtstag. So haben sie für ihr Geburtstagsfest in der Mortantscher Mehrzweckhalle die Koglhofer Plattlermädels, die fidelen Jungsteirer aus Fürstenfeld und die Bärntalplattler aus Mitterdorf/Raab eingeladen.