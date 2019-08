B64-Raststätte sucht neue Besitzer

Facebook

Nach vielen Jahren Arbeit von Früh bis Spät sperren Helga und Ernst Mayer ihre Raststätte mit Ende des Jahres zu © Sonja Berger

Eine echte Weizer Institution an der B64 ist in dieser Form bald Geschichte: Die Raststätte Mayer in Unterfladnitz (heute St. Ruprecht/Raab) direkt an der Bundesstraße steht zum Verkauf. Ernst und Helga Mayer, die die Raststätte 1993 gebaut und seither durchgehend betrieben haben, gehen beide in Pension, ihre Töchter – eine von ihnen arbeitet in der Raststätte mit – möchten den Betrieb nicht übernehmen. „Es wäre schön, wenn sich jemand findet, der in unserem Sinne weitermacht“, sagt Ernst Mayer. Einige Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Den Catering-Betrieb, den sie vor Jahren begonnen haben, werden sie noch weiterführen.