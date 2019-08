Ein Feuer zerstörte das Sägewerk Ludwig Heinzl in Unterfladnitz. Zwei Jahre später steht am selben Standort eine digitalisierte, automatisierte Anlage, die fast alle Stückerl spielt.

Blick in das neue Sägewerk © Sägewerk Ludwig Heinzl/Teuschler

Ein Brand legte vor genau zwei Jahren das Sägewerk Ludwig Heinzl in Unterfladnitz in Schutt und Asche. Bilder von damals zeigen eine Halle, aus der Flammen lodern, und Hundertschaften von Feuerwehrleuten, die den Brand bis in die Nacht bekämpfen.