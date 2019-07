Facebook

Selina Löffler, Sarah Fasching, Emily Eibegger und Stefan Maierhofer nutzen den Sommer, um Geld zu verdienen © Katharina Lagler (4)

Seline Löffler aus Hofstätten/Raab besucht die HLW Weiz, wo für sie heuer ein zweimonatiges Pflichtpraktikum am Programm steht. Einen Teil davon hat sie bereits in der Gemeinde Hofstätten absolviert, nun darf sie den Arbeitsalltag im Notariat Starkel/Regenfelder in Weiz kennenlernen. Das Arbeiten am Computer gefalle ihr besonders gut, erzählt die 16-Jährige.