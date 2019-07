Nachruf Ulrich Gößl verstorben

Der langjährige Inhaber von Obst Gößl in Puch bei Weiz wurde 70 Jahre alt. Er hat den Betrieb und den gesamten Obstbau in der Region maßgeblich vergrößert.

Ulrich Gößl verstarb im Alter von 70 Jahren © KK

Der langjährige Geschäftsführer und Inhaber von Obst Gößl, Ulrich Gößl, ist im Alter von 70 Jahren überraschend verstorben. Gößl übernahm den Obsthandelsbetrieb von seinem Adoptivvater Johann im Jahr 1978. Er galt als Motor und Vordenker für den Ausbau des Obstbaus in der Region, der Trends aus ganz Europa aufgriff und in Puch und Umgebung umsetzte. Der Betrieb wuchs parallel mit der Obstproduktion in der Region.