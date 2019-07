Auf der B72 bei Koglhof (Gemeinde Birkfeld) ist am Donnerstagabend ein Motorradlenker ausgerutscht. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auf der B72 bei Koglhof rutschte ein Motorradlenker in die Leitschiene © FF Koglhof

Zu einem Unfall mit einem Motorrad kam es am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der B72 bei Koglhof (Gemeinde Birkfeld). Der Motorradlenker rutschte mit seinem Fahrzeug in die Leitschiene. Da an dieser Stelle eine Doppelleitschiene angebracht ist, blieb er bei dem Sturz unverletzt.