Kooperation Die 13. Weiz-Bike-Station steht in St. Ruprecht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Heuberger (Locker&Legere), Axel Dobrowolny (Stadtmarketing), Roman Neubauer und Herbert Pregartner (Wirtschaftsregion Weiz/St.Ruprecht), Umweltreferentin Barbara Kulmer und Vizebürgermeisterin Iris Thosold, Alexandra Neuhold (Einkaufsstadt) und Martina Steininger (Tourismus St. Ruprecht) © Marie-Sophie Teischinger

Vier brandneue Elektrofahrräder wurden in der Ortsmitte von St. Ruprecht an der Raab vor dem Seminarhotel Locker & Légere platziert. Alle Besitzer der Weizcard Deluxe können sie uneingeschränkt ausleihen und fahren. Es handelt sich um die 13. Weiz-Bike-Station, die erste außerhalb der Stadtgrenzen von Weiz. Der St. Ruprechter Bürgermeister Herbert Pregartner und die Weizer Vizebürgermeisterin Iris Thosold freuten sich über die Zusammenarbeit der Gemeinden auch in diesem Bereich. Bereits seit einigen Jahren gibt es ja auch den Wirtschaftraum Weiz/St. Ruprecht, der sich gemeinsam um die Ansiedlung von Betrieben bemüht.