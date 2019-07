In Labuch bei Gleisdorf kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Eines der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge © FF Labuch

Am Mittwochabend um 18.43 Uhr wurde die Feuerwehr Labuch zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Frankenberg (Stadtgemeinde Gleisdorf) alarmiert. Es war zu einem Auffahrunfall mit einem Pkw und einem Kleintransporter gekommen, in den Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in Krankenhäuser gebracht.