Sechs Feuerwehren waren mit 100 Mann im Einsatz © FF Heilbrunn

In einem aufgelassenen Pferdestall in St. Kathrein am Offenegg (Bezirk Weiz) brach Samstagnachmittag Feuer aus. Sechs Feuerwehren - neben St. Kathrein am Offenegg noch Heilbrunn, Passail, Fladnitz, Neudorf bei Passail und Plenzengreith - waren mit rund 100 Kräften waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.