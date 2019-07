Leiche 2001 neben A2 gefunden"Cold Case" in der Oststeiermark: Mordanklage nach 18 Jahren

Facebook

Auf diesem Feldweg bei Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, lag die Leiche des Italieners © Repro Breitegger

"Für uns ist der Mord geklärt, wir werden sehen, was das Gericht dazu sagt“, so Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. 18 Jahre nachdem der Italiener Gianmaria Vitali (47) auf einem Feldweg neben der Südautobahn in Sinabelkirchen regelrecht hingerichtet wurde, liegt eine Mordanklage gegen die Geliebte des Italieners und ihre drei Freunde vor. Zwei Tatverdächtige sitzen in Graz in Untersuchungshaft.