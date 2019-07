FPÖ-Bezirksparteiobmann Patrick Derler führt auch die Liste für den Nationalrat an, an zweiter Stelle steht Robert Wölfler. Danach folgen zwei Frauen.

Robert Wölfler, Elisabeth Schreck, Daniela Sager, Patrick Derler © KK

Jetzt stehen auch die Bezirkskandidaten der FPÖ für die Nationalratswahl am 29. September fest. Bezirksparteiobmann Patrick Derler, er ist auch zweiter Vizebürgermeister von Birkfeld, führt die Liste vor Robert Wölfler (Sinabelkirchen), Daniela Sager (Pischelsdorf) und Elisabeth Schreck (Naas) an. Alle vier sind Mitglieder der Bezirksparteileitung und im Gemeinderat in ihrer Heimatgemeinde vertreten.