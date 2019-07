16 Kinder nehmen im Rahmen des Weizer Ferienprogramms an der Kochschule von Katrin Koblischek-Haas teil. Wir haben zugeschaut.

Regional und saisonal sind die Zutaten, die bei den Kinder-Kochkursen verwendet werden © Katharina Lagler

Die Küchenmaschine surrt sich bereits warm, es herrscht geschäftiges Treiben im Weizer Café „Koblischek by Katrin“. In einer Ecke wird über Rezepten gebrütet, während ein paar Meter weiter darüber debattiert wird, ob denn ein Teelöffel kleiner oder größer sei als ein Esslöffel – Fragen, die sich jene 16 Buben und Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren stellen, die im Rahmen des Weizer Ferienprogramms am Kochkurs bei Katrin Koblischek-Haas teilnehmen.