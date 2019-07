In Ludersdorf drangen unbekannte Täter in einen Klub und den Container einer Fahrschule ein und erbeuteten Elektrowerkzeuge und Bargeld.

Einbruch in Fahrschule

Elektro-Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder Winkelschleifer wurden entwendet © Fotolia

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag, 18. Juli, in die Räumlichkeiten eines Klubs und in den Container einer Fahrschule ein. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte mehrere tausend Euro betragen.