Die Mitterdorferin Viktoria Walcher nimmt ab Freitag am Europäischen Olympischen Jugendfestival in Aserbaidschan teil. 3600 Sportler sind am Start, die 15-Jährige hat hohe Ziele.

Viktoria Walcher (vorne) inmitten der anderen österreichischen EYOF-Athleten bei der Einkleidung in Spital am Pyhrn © GEPA pictures

Seit der Einkleidung des 54-köpfigen österreichischen Teams kribbelt es in Viktoria Walcher. Die 15-Jährige aus Mitterdorf an der Raab ist eine von sechs österreichischen Radsportlern (drei Mädchen, drei Buben), die an den Europäischen Jugendspielen (EYOF) in Baku teilnehmen wird.