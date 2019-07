Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frühförderin Marlies Hosp arbeitet mit Lukas, der eine Einschränkung an seiner rechten Körperseite hat © Katharina Lagler

Ein freudiges „Ooooh“ kommt über die Lippen von Lukas, als er gemeinsam mit Mama Martina Stöger die Haustür in Pöllau bei Gleisdorf öffnet. Und noch ein „Ooooh“, als er sieht, was die Dame vor der Tür heute für ihn mitgebracht hat. Die Dame, das ist Marlies Hosp, Frühförderin der Chance B. Sie weiß genau, was Lukas gefällt, schließlich besucht sie ihn jede Woche für eineinhalb Stunden. Nach einem gemeinsamen Begrüßungslied macht sich der Zweijährige daran, ihren Korb auszuräumen: Zuerst das Bauernhof-Puzzle, dann den roten Kreisel. Wagemutig klettert er in das Turngerät und lässt sich von Hosp antauchen.