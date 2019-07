Facebook

Rettung für verletzten Jungstorch in Gleisdorf © FF Gleisdorf

Tierischer Einsatz am Mittwoch für die Feuerwehr Gleisdorf. Ein Jungstorch saß, so die FF Gleisdorf, nach einem Flugunfall verletzt im Hof einer Pension in der Weizerstraße. Die Berg- und Naturwacht wurde verständigt - diese brachte das Tier schließlich zu einem Tierarzt.