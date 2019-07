Als erste Liveband überhaupt – und auch als erste Volksmusikanten – traten Die Lauser Freitagnacht beim „Summer Splash“ in Kalabrien auf. Für die Profis kein Problem - sie bringen Stimmung in jede Veranstaltung.

Vor dem Auftritt genossen die Musikanten die Zeit im Pool, spätnachts ging es auf der Bühne vor Tausenden Maturanten so richtig ab © Die Lauser

Vom Hofburg-Ball über das Donauinselfest bis hin zum Zeltfest, vom „German Fest“ in den USA bis hin zum Oktoberfest in Dubai. Die Lauser kann man durchaus als in jeder Hinsicht erfahrene Unterhaltungsband bezeichnen. Aber das war sogar für die sechs Männer im Kilt etwas Neues: Neben angesagten Elektronik-Stars wie Timmy Trumpet oder Salvatore Ganacci trat die steirisch-kärntnerische Gruppe beim Maturareise-Event „Summer Splash“ auf – nicht nur als erste Volksmusikband, sondern als erste Liveband überhaupt.