Das Team der Kleinen Zeitung im Regionalbüro in der Birkfelder Straße © Herwig Heran

Wie schon in den vergangenen Jahren üblich gibt es während der Sommermonate leicht veränderte Öffnungszeiten im Kleine-Zeitung-Büro Weiz, das in der Birkfelder Straße 25 zu finden ist. Ab 8. Juli ist das Büro von Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr für Sie geöffnet.