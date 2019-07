Facebook

Karl Köberl, Gisela Tösch und Herbert Schwaiger © KK

Neben dem Gemeindehaus in Gasen haben Gisela Tösch und Karl Köberl ihre Idee zur LESeBAR verwirklichen können. Über den Dorfentwicklungsverein wurde eine alte Telefonzelle hergerichtet: Dort kann jeder Bücher mitnehmen und – wenn ein Regalplatz frei ist – hinstellen. „Es sind tolle Bücher, auch Kinderbücher, dort. Wichtig ist, dass die Leute dort nicht ihre alten Schmöker entsorgen“, so Tösch. Gewartet wird die LESeBAR von einigen Ehrenamtlichen, der Dorfentwicklungsverein fördert die Aktion. "Auch die Gemeinde hat uns stark unterstützt", so Tösch. Der Hintergrund der Aktion sei ein praktischer: "Es gibt so viele tolle Bücher, die haben es verdient, dass sie von vielen gelesen werden", sagt Tösch.