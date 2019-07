Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verantwortliche der Stadt Weiz mit Jugendlichen, die vom neuen Top-Ticket samt Stützung durch die Stadt profitieren werden. © (c) Robert Breitler

Bei sommerlichen Temperaturen präsentierte die Stadt Weiz am Freitagmorgen in Preding ihren neuen Zuschuss für das Top-Ticket der Verbundlinie. "Wir zahlen allen Jugendlichen, egal ob Schüler, Lehrlinge oder Studenten, 25 Prozent des Kaufpreises dazu", erklärte Vize-Bürgermeisterin Iris Thosold. Voraussetzung ist nur ein Hauptwohnsitz in Weiz. Geht es der Stadtgemeinde doch daraum, einerseits den öffentlichen Verkehr und andererseits Weiz als Wohnort für junge Menschen zu attraktivieren.