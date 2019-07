Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Axel Dobrowolny (links), Obmann Heinz Schiwndhackl (4.v.l.) mit ihrem Team © KK

Am Mittwoch wurde in Weiz der neue Tourismusverband "Region Weiz" gegründet. In der konstituierenden Sitzung wurde Heinz Schwindhackl vom Vorsitzenden, Matthias Mayer zu seinem Stellvertreter und Marco Klammler zum Finanzreferenten gewählt. Geschäftsführer ist Axel Dobrowolny, seine Assistentin ist wie bisher in Weiz Nina Darnhofer, eine weitere Mitarbeiterin Sonja Enthaler.