Warum sind Elektrogeräte nicht im Restmüll zu entsorgen? Wie stellt man eine Körperlotion aus natürlichen Stoffen her? Wie kann man Kleider für die eigene Größe adaptieren? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sich die Schüler und Schülerinnen des BORG Birkfeld in der letzten Schulwoche beschäftigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochbetrieb in der Naturkosmetik-Küche © Karin Scherf-Kachelmaier

„Umwelttag“ nennt Organisatorin Monika Derler, Pädagogin und Umweltzeichen-Beauftragte am Birkfelder Gymnasium, diesen besonderen Tag. Sie selbst macht sich Sorgen um die Umwelt und ist sicher, dass es so nicht weitergehen könne. Aus diesem Grund organisierte sie auch heuer wieder einen Umwelttag, an dem auch externe Vortragende an die Schule geholt wurden.