Eine besondere Tierrettung hatte die Feuerwehr Passail in den letzten Tagen. Sie befreite eine kleine Katze aus einer verzwickten Situation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © modul_a - Fotolia

So klein war die Katze noch, dass sie sich zwischen einem abgebrochenen Beton und einem Kanalgitter zwängen konnte. Dann aber wusste sie nicht recht, wohin und kroch immer tiefer in den Kanal hinein, bis sie in einen Schacht stürzte. "Alles war ganz verwinkelt wir haben nicht richtig ankönnen, aber wir haben sie jammern hören", sagt der Passailer Feuerwehrkommandant Franz Greimel.