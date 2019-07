Facebook

© FF Nitscha

Es muss ganz ordentlich gekracht haben an diesem Sonntagmorgen im Gleisdorfer Ortsteil Nitscha: Gegen 7.40 Uhr krachte ein aus Richtung Gleisdorf kommender Pkw auf der B54 Höhe Bergwirt in einen zweiten, der gerade ein Abbiegemanöver vollziehen wollte. In der Folge landeten die beiden Pkw in einem dritten, der am Straßenrand abgestellt war.