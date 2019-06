Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Festakt beim "Steirerklang Festivals" © Herwig Heran

36 Blasmusikkapellen mit mehr als 1600 Musikern und Musikerinnen aus Südtirol und aus ganz Österreich sind der Einladung des Musikvereines Anger gefolgt und ließen ihre Instrumente im Festgelände, in der Sport- und Kulturhalle und beim abschließenden Festakt erklingen. Nach der heiligen Messe marschierten am Sonntag sieben Blasmusikkapellen aus dem Blasmusikbezirk Birkfeld zur der vom Angerer Kapellmeister Johannes Neuhold moderierten Marschmusikbewertung auf den Sportplatz, wo dann auch das „Steirerklang Festival“ mit dem Festakt und einem gemeinsam Konzert aller Blasmusikkapellen unter der Leitung des Bezirkskapellmeisters Hubert Bratl endete. In seiner Rede freute sich Landeshauptmann Stellvertreter Michael Schickhofer in seiner Heimatgemeinde über das gelungene Festival und gratulierte dem Bezirksobmann Hannes Urstöger und vor allem dem Musikverein Anger als Veranstalter, ehe er zur nächste Veranstaltung, dem Formel 1 Lauf nach Spielfeld weiterfuhr.