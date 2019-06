Facebook

Irene Luegger, Gemeinderätin der ÖVP, engagiert sich stark für die Gesunde Gemeinde © Ulla Patz

4000 Euro – so viel wird Birkfeld maximal im Rahmen des Schulstartpaketes im Jahr ausschütten. Das beschloss der Gemeinderat Birkfeld in der jüngsten Sitzung. Damit ist ein Thema, das den Gemeinderat schon seit der Wahl 2015 beschäftigt hat, abgehakt. Schon in den ersten Sitzungen nach der Wahl hatte die FPÖ ein Schulstartgeld gefordert – und dieses Thema kam wie das Amen im Gebet in den Sitzungen immer wieder aufs Tapet.