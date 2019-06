Café Zentrale 19 nennt sich das neue Jugendlokal in Birkfeld, das am Freitagabend, dem 28. Juni, eröffnet. Es soll ein Treff für Jugendliche sein - die Betreiberinnen sind auch erst 17 Jahre alt. Ältere sind allerdings auch willkommen.

Karin Gartner, Johanna Lang und Anna Hutter im Café Zentrale 19 © KK

"Gehen wir in die Zentrale!", so, wünscht sich Anna Hutter, sollen die Jugendlichen in Zukunft sagen, wenn sie fortgehen. Hutter ist 17 und hat gerade die dritte Klasse der Hotelfachschule in Bad Gleichenberg abgeschlossen. Mit ihrer Schulkollegin Karin Gartner und Johanna Lang, einem Lehrling, führt sie zunächst einmal bis zum Ende der Ferien ein Jugendlokal mitten in Birkfeld: das Café Zentrale 19 (19 steht dabei für das Gründungsjahr).