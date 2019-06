EIn 24-Jähriger steht im Verdacht, einen 21-jährigen in der Nacht auf Freitag in Fladnitz an der Teichalm mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Streit in Fladnitz an der Teichalm

© Sujetbild APA

Zu einem blutigen Streit kam es in der Nacht auf Freitag in Tober (Gemeinde Fladnitz an der Teichalm). Gegen 0.40 Uhr gerieten ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus dem Bezirk Weiz, in der Wohnung des 24-Jährigen aus noch unbekannter Ursache in einen heftigen Streit.