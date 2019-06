Kleine Zeitung +

Kunst.Hot.Spots Eichhörnchen, Buch und Bratsche aus Hufeisen enthüllt

In der Energieregion Weiz-Gleisdorf werden im Rahmen des Leader-Projekts "Kunst.Hot.Spots" insgesamt zehn Hufeisen-Skulpturen des Künstlers Sascha Exenberger aufgestellt. In Hofstätten an der Raab wurde nun ein Eichhörnchen, in St. Ruprecht an der Raab eine Buch mit Bratsche enthüllt.