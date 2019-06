Ein St. Ruprechter war gerade dabei, letzte Reparaturen an seinem Olditimer-VW-Bus vorzunehmen, als dieser in der Garage zu brennen begann. Der Mann schob ihn ins Freie und verbrannte sich dabei.

Innerhalb von zehn Minuten war der Brand gelöscht © FF St. Ruprecht an der Raab

Einen spektakulären Einsatz hatte die Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab am Montag gegen 15 Uhr: Ein Mann war gerade dabei, letzte Reparaturen an seinem Oldtimer, einen VW-Bus C2, Baujahr 1979, zu machen, während der Bus auf einer Hebebühne in der Garage seines Hauses stand. Immerhin hatte der Mann eine fünfwöchige Reise nach Russland mit diesem Bus geplant gehabt.