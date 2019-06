Zu einem erlebnisreichen Minimusical, das die Besucher begeisterte, lud die Direktorin Lydia Kalcher in die Volksschule Weiz ein

Ein abenteuerliches Minimusical „Minicats oder Mirander und die Steunerkatzen“ wurde vom Religionslehrer Max Klammler für die Schülerinnen und Schüler der Mehrstufenklasse der Volksschule Weiz verfasst und gemeinsam mit dem Lehrerteam Eva Egger-Schinnerl und Renate Fritz inszeniert. Am Mischpult sorgte Hari Vorraber für die passenden Ton und Lichteffekte. Nach intensiver Probenarbeit begeisterten am Montag Abend die zehn Schülerinnen und 15 Schüler als talentierte Musicadarsteller bei der Premiere die Eltern und Besucher im Mehrzwecksaal der Schule. Die Hauptrolle spielt Miranda, die verschmuste Hauskatze, die Kaptain Strolchi und seine Streunerkatzen trifft. Als noch Ratte Benno und wilde Hunde ins Spiel kamen, wurde Mirada von diesen gekidnappt. Doch alles wird gut und am Ende wird gefeiert und getanzt.