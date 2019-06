Facebook

Auch die Feuerwehr warnt mit diesen Sujets vor der Waldbrandgefahr © Landesfeuerwehrverband Steiermark

In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirks Weiz und im Gefährdungsbereich (am Waldrand) wurde am Donnerstag von der Bezirkshauptmannschaft nach Paragraf 41 des Forstgesetzes verordnet, dass brandgefährliche Handlungen zu unterlassen sind. Dazu zählen das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischem Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer.