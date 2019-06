Um 14 Uhr wird in Gleisdor zur ersten Critical Mass aufgerufen: eine Stunde Radfahren in der Gruppe am Einbahnring - für alle, denen es wichtig ist, dass Radfahrer sichtbarer werden. Wer dahinter steckt.

© Elisabeth Peutz

"Radfahrerinnen und Radfahrer von Gleisdorf, vereinigt euch!", könnte das Motto des heutigen Tages lauten: Um 14 Uhr soll - mit Start beim Solarbaum am Hauptplatz - die erste "Critcal Mass" in Gleisdorf stattfinden. Was das ist? Eine weltweite Bewegung, bei der Radfahrer zu einem bestimmten Zeitpunkt, der über die sozialen Medien verbreitet wird, zusammenkommen - manchmal Tausende - um dann in der Gruppe durch die Stadt zu fahren. So will man die Radfahrer in der Stadt sichtbarer machen - und darauf aufmerksam machen, dass ihnen vielfach im Stadtverkehr viel zu wenig Raum gewidmet wird.