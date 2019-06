Das 48. Volksfest und der 34. Schlagersängerwettbewerb wurden in Pischelsdor in der Oststeirerhalle innerhalb von vier Tagen ausgetragen. Eine Wirtschaftsmesse, das umfangreiche Programm und natürlich die Grillwürstel locken ca. 10 000 Besucher an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Petra Schwarz

Zum 48. Mal

In Pischelsdorf lud man bereits am Donnerstag zum 48. Volksfest in die Oststeirerhalle ein. Gestartet hat das Ganze mit einem Radio-Steiermark Frühshoppen. Am Abend spielte nach dem Nachmittagsprogramm der Jungen Paldauer dann Oliver Haidt. Auch die jährliche Wirtschaftsmesse lockte bereits seit Donnerstag mit ihren vielseitigen Angeboten von Autos über Schuck bis hin zu Kosmetikprodukten. Im angrenzenden Wald fanden die Gäste auch eine Buschenschank-Bar.