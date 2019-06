Wir haben uns angeschaut, was die Aussteller alles leisten, bevor ihre Ware am Samstag in der Früh auf dem Gleisdorfer Bauernmarkt am Hauptplatz an die treuen Kunden verkauft wird.

Erich Eberl beim Striezelbacken in der Bäckerei in Labuch © Katharina Lagler

Samstag, frühmorgens in Labuch: In der Backstube von Familie Eberl herrscht Hochbetrieb, es duftet nach frischem Brot. Seit 1.30 Uhr sind die Landwirte auf den Beinen, rühren Teig, flechten Striezel und holen immer wieder frisches Brot aus dem Ofen. Früher war schon um 23 Uhr Tagwache, um die Backöfen vorzuheizen, aber das fällt nun dank des modernen Großbackofens weg. 24 Laibe haben pro Durchgang Platz, diese wird Erich Eberl in wenigen Stunden seinen Kunden am Gleisdorfer Bauernmarkt noch warm in den Korb geben. Von der Backstube geht es direkt ins Kühlhaus, wo frisches Obst und Gemüse in den Transporter geladen wird. Kurz nach sechs ist Abfahrt in Richtung Gleisdorf.