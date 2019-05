Bei einer Gala in Wien ehrte die Wirtschaftskammer - Sparte Gewerbe und Handwerk - Unternehmen als "Sieger aus Leidenschaft", für herausragende Leistungen. Mit dabei Evon Automation aus St. Ruprecht/Raab.

WK-Funktionäre gratulierten der Evon GmbH aus St. Ruprecht. © Michael Weinwurm

Im Rahmen einer Gala der Wirtschaftskammer Österreich – Sparte Gewerbe und Handwerk – in Wien wurde das in St. Ruprecht an der Raab beheimatete Unternehmen Evon GmbH als „Sieger aus Leidenschaft“ geehrt.