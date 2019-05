Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Am Dienstag kurz nach 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Nitscha zu einem Einsatz in den Kindergarten Nitscha (Stadtgemeinde Gleisdorf) gerufen: Wasser war in den Vorraum und in die Umkleideräume des Kindergartens eingedrungen. Die Feuerwehr pumpte den Abwasserschacht aus und das Wasser aus den Räumlichkeiten ab. "Zum Glück hat dann der Regen auch nachgelassen", sagt Kommandant Rudi Karrer.