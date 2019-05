Facebook

So hat der Bezirk Weiz gewählt © KK

Im Bezirk Weiz hat Schwarz/Türkis-Blau nach wie vor die Nase vorne: In 30 von 31 Gemeinden lag die ÖVP bei der EU-Wahl auf Platz eins, Platz zwei nahm die FPÖ in 23 Gemeinden ein. Die SPÖ rutschte in 16 Kommunen auf Platz drei, in sechs sogar hinter die Grünen auf Platz vier. Nur in der Stadt Weiz lag die SPÖ vorne.