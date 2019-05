Ein Dachdecker wurde am Samstag bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er geriet in den Stromkreislauf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Georg Gollenz

Bei Dachdeckerarbeiten in Hirnsdorf (Gemeinde Feistritztal) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Samstag kurz nach 8 Uhr früh ein Arbeiter in den Stromkreislauf einer 30.000-Volt-Leitung geraten. Laut Informationen der Energie Steiermark war der Mann dabei, das Dach eines Lama-Stalls einzudecken.