So sehen Gewinner aus: Die Landjugend Passail (außen) mit Moderatoren Thomas Axmann, Simone Koren-Wallis und Thomas Seidl (Mitte von vorne) © Antenne Steiermark

Was tun, wenn man von jungen Leuten gebeten wird, seinen Schlüsselring herauszugeben, damit sie 10.000 Euro gewinnen? Hergeben natürlich! Und so waren am Dienstag in Graz acht Jugendliche zwischen dem Styria Media Center (dem Sitz von Antenne Steiermark und Kleine Zeitung) und dem Jakominiplatz unterwegs und baten Passanten um ihre Schlüsselringe. Ziel der dienstäglichen Aktion von "Scheine für Vereine" der Antenne Steiermark war, in 30 Minuten so viele Ringe zu sammeln wie möglich und damit den Tagessieg zu erreichen. Denn der Gewinner nimmt am Finale am Samstag teil, wo 10.000 Euro für den Verein zu gewinnen sind.