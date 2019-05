Kleine Zeitung +

Neudorf bei Passail Nächtlicher Abflug mit Pkw: Bergung mit Kran

In Neudorf bei Passail rutschte in der Nacht auf Sonntag ein Pkw von der Straße und blieb am Waldrand hängen. Die Feuerwehr St. Kathrein/Offenegg barg das Fahrzeug mit dem Kran.