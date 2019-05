Sturm mit bis zu 101 Kilometern pro Stunde und Temperaturen knapp über der dem Gefrierpunkt in höheren Lagen wie in Fischbach.

Josef Baumgartner beobachtet das Wetterin Fischbach © KK

Pullover, Winterjacke, Haube - das ist derzeit die Standardkleidung der Fischbacher. Denn dort bläst der Sturm seit Tagen über den Ort. "Mit 101 Kilometern pro Stunde haben wir gestern den höchsten Wert in der Steiermark gehabt", sagt Josef Baumgartner, Wetterbeobachter in Fischbach. Am Dienstag in der Früh habe er 1,8 Grad gemessen, der Wind habe aber bereits nachgelassen. "Jetzt hat er nur mehr 80 Kilometer pro Stunde", so Baumgartner. Gegen Mittag hatte es am Dienstag drei Grad, rundum schaut der Schnee herunter und leichte Flocken bringt der Wind daher. Kirschernte werde es heuer keine geben, auch viele Blumen hat der Sturm einfach abgeknickt.