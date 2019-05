Facebook

Elin-Geschäftsführer Wolfgang Landler © Elin

Selbst der Blick mit der Lupe bringt gigantische Ergebnisse. 14 Tonnen schwer ist nämlich alleine der Stator, der wiederum wichtiger Teil eines Generators ist, der in Summe satte 27,5 Tonnen auf die Waage bringt. Die beschriebenen Generatoren schließlich kommen auf eine Nennleistung von 9,5 Megawatt und sind ihrerseits elementarer Teil der größten Offshore-Serienwindturbine der Welt. Zu finden ist diese in riesigen Windparks in der Ost- oder Nordsee.

