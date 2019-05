Kleine Zeitung +

Neuer Kunstpark in St. Ruprecht Das vielleicht größte Peace-Symbol der Welt

In St. Ruprecht an der Raab hat Wolfgang Neffe einen Kunstpark erschaffen. Herzstück sind die Wege in Form des Peace-Symbols, der Durchmesser beätrgt 40 Meter. Die Kunstwerke werden laufend ausgetauscht.