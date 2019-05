Facebook

Roman Neubauer (Zweiter von rechts) treibt den Glasfaserausbau in Weiz mit einigen Partnern voran © Raimund Heigl

„Weiz.OnLine“ nennt sich die Internetinitiative der Stadt Weiz, die den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreibt. Mehr als 100 Kilometer Rohre wurden bereits verlegt und 1000 Kilometer an verlegten Glasfasern eingezogen. Gemeinsam mit den Weizer Partnerfirmen Triotronik und Xinon wird das Projekt im Innovationszentrum W.E.I.Z. von Roman Neubauer abgewickelt. "Weiz.On.Line" bietet echtes FTTH (Fiber to the home), also Glasfaser bis ins Firmengebäude, ins Haus oder in die Wohnung.